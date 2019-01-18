0553 313 94 23

Baza içerisinde kadın cesedi bulundu!

İstanbul Avcılar'da bir apartmandaki baza içerisinde kadın cesedi bulundu.

18 Ocak 2019 Cuma 16:59
Baza içerisinde kadın cesedi bulundu!

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokağı'nda bulunan bir apartmandan gelen kötü koku nedeniyle apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis kokunun yatak odasındaki bazadan geldiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle baza açıldığında içerisinden bir kadının cesedi bulundu. Ceset adli tıpa gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil'e ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda iki çocuk annesi olan kadın ve kocasının olaydan 9 gün önce evi kiraladığı belirlendi.

2 çocuğu da Ürdün'de

Cinayet şüphelisi olarak ölen kişinin kocası A.A'nın ve 2 çocuğunun da Ürdün'de olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ürdün'de polise başvuran Aysheh Khalil'in annesinin, damadı ve torunlarının ülkelerine döndüğünü ancak kızının gelmediğini belirterek yardım istediği öğrenildi. Ürdün polisinin durumu Türk polisine 16 Ocak 2019 tarihinde bildirdiği ve genç kadının kayıp olarak arandığı da kaydedildi.

Yetkililer cinayet zanlısı olarak aranan A.A.'nın Ürdün'de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını, olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:59
  1. avcılar
  2. kadın
  3. ceset

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koalisyon güçlerinin Deyrizor'daki saldırılarında 20 sivil öldü
    1. Koalisyon güçlerinin Deyrizor'daki..
    2. Galatasaray transferde bombayı patlattı
    3. Bahçelievler'de kediye işkence eden..
    4. Taliban askeri konvoya saldırdı: 70..
    5. BASF'ın Solvay'ın naylon birimini..
    6. Avcılar'da kadın cesedi bulundu
    7. Avrupa'da rezalet! Müslüman kadına..
    8. Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs..
    9. Spil Dağı Milli Parkı'nda karne..
    10. Büyükelçi Yörük, Türkiye'de ameliyat..
    11. TCMB, kâr payı avansı dağıtımına başladı
    12. Altının kilogramı 222 bin liraya düştü
    13. Efsane dizi Kurtlar Vadisi..
    14. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    15. Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
    16. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı..
    17. Denizlispor'da transfer yasağı kalktı
    18. Patronlarının dosyasıyla birleştirildi!
    19. İzmir'de oluşan düdenlere "jeopark"..
    20. Kayserispor'da Emre Demir'e..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı