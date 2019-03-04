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Avcılar’da fenerli deprem farkındalık yürüyüşü havadan görüntülendi

17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul’da en çok yıkıma uğrayan Avcılar’da ‘Deprem Haftası’ nedeniyle AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr.

04 Mart 2019 Pazartesi 21:18
Avcılar’da fenerli deprem farkındalık yürüyüşü havadan görüntülendi

17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul’da en çok yıkıma uğrayan Avcılar’da ‘Deprem Haftası’ nedeniyle AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un organizasyonu ile yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişi kafalarına taktıkları arama kurtarma fenerleri ile farkındalık için yürüdü. Yürüyüş havadan da görüntülendi.


1999 yılında kent genelinde en çok yıkıma uğrayan ilçelerden birisi Avcılar olmuştu. 1-7 Mart Deprem Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla Avcılar Marmara Caddesi’nde yürüyüş düzenlendi. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un organizasyonu ile düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Yürüyüşte deprem gerçeğine ve riskli yapılara dikkat çekildi. Vatandaşlar kendilerine dağıtılan arama kurtarma fenerlerini kafalarına takarak yürüyüşte Ulusoy ve AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan’a eşlik etti.


Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan İbrahim Ulusoy, "Güzel Avcılarımız 1999 yılında acı bir olay yaşadı, bir deprem yaşadı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Depremin ne zaman geleceği belli değil. Depremi önlemekte mümkün değil. Bizim burada yapacağımız depreme karşı tedbir almak. Sağlam ve fiziki manada her açıdan sağlam yapılar oluşturmak, güzel bir mimar çalışması yapmak. Tüm dünyada bu şekilde yapılıyor. Hatırlarsınız belki de Japonya çok ağır depremler yaşayan, deprem kuşağında olan bir ülke. Aynı zamanda depreme karşı almış olduğu tedbirlerle zaten dünyada örnek olan ülkelerden birisi. Bu açıdan sürekli ben ifade ediyorum, bizim depremle ne zaman karşılaşacağımız belli değil. Fakat biz bugün burada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Cumhur İttifakı’nın oluşturmuş olduğu bu güç, bu enerji ile her konuya parmak basıyor, diyoruz ki belediyecilik farkındalıktır, belediyecilik halkın yararına, milletin faydasına her türlü adımı atmaktır. Şu anda Deprem Haftası içerisinde bulunuyoruz. Depremi yaşamış olduğumuz bu acı olayı tekrar bir daha hatırlamak istemiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbim’den rahmet diliyorum. Onlara birer Fatiha okuyalım. Depremde farkındalık oluşturmak için bir ışık yakmak manasında bu farkındalık organizasyonunu düzenlendik” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 21:18
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