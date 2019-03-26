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Avcılar’da engeller buz pistinde aşıldı

Avcılar’da AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

26 Mart 2019 Salı 09:02
Avcılar’da engeller buz pistinde aşıldı

Avcılar’da AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un organizasyonu ile engelli vatandaşların gönüllerince bir gün geçirmesi için düzenlenen etkinlikte koltuk değneklerini bir kenara bırakan her yaştan engelli birey, eğitmenlerin gözetiminde buz üstünde gönüllerince eğlendi.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un organizasyonu ile buz pistinde engelli vatandaşlar için farkındalık amaçlı bir etkinlik düzenlendi. Avcılar’da bir alışveriş merkezinin içerisindeki buz pistinde düzenlenen etkinliğe her yaştan çok sayıda engelli birey ve ailesi katıldı. Kimi engelli vatandaşların koltuk değneklerini bir kenara bırakıp patenlerini giyerek eğitmenler gözetiminde kaydığı görüldü. Tekerlekli sandalyelerle buz pistine çıkan bazı engelli bireyler ise hayatlarında ilk defa buz pistine çıkmanın keyfini yaşadı.


İrem adındaki engelli bir kız, eğitmenler eşliğinde buzda kaymanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.



“Sevgili ile engelleri aşacağız”


AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, etkinliğe olan ilgiden memnuniyetini ifade ederek, “En başından beri söylediğim gibi sevgi ile engelleri aşacağız demiştim. Onların dünyasına girmek onlarla beraber olmak onların mutluluğuna ortak olmak, şahitlik etmek. Ben çok çok müteşekkir oldum. Emeği geçen bütün kardeşlerime ve ekibime teşekkür ediyorum. Muhteşem bir ekibim var inşallah bu ekibim ile beraber Avcılar’a muazzam hizmetler getireceğiz kazandıracağız. Bu kardeşlerimiz özel insanlar. Gerçekten her şekliyle beraber hizmetin en alasını vermek istediğimiz insanlar. Yine İstanbul’un en büyük engelsiz yaşam merkezini tasarladığımız Avcılar’ımıza hizmetkar olmak için yola çıktık. İçerisinde yüzme havuzları, rehabilitasyon merkezi ve eğitim alanları salonları olan çok muhteşem bir merkezi Avcılarımıza kazandıracağız. Bugün de bu kardeşlerimiz ile beraber bir buz pisti organizasyonu yapalım dedik. Kendilerini burada çok mutlu gördüm. Muhteşem anlara şahitlik ettim. O yüzden onların mutlu olmasından dolayı bende son derece mutlu oldum” dedi.


Organizasyona ev sahipliği yapan Bahadır Demirci ise engelsiz bir yaşam projesi adı altına etkinliğin gerçekleştiğini söyleyerek, “Özel kardeşlerimizi burada mutlu etmek memnun etmek onları bir nebze olsun sevindirebilmek için AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayımız Dr. İbrahim Ulusoy’un eşliğinde böyle bir program hazırladık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:02
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