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Avcılar’da devrilen yakıt tankerinin kaldırılmasıyla yol 4 saat sonra trafiğe açıldı

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde ilerleyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 02:43
Avcılar’da devrilen yakıt tankerinin kaldırılmasıyla yol 4 saat sonra trafiğe açıldı

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde ilerleyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Yaklaşık 4 saat sonra tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından E5’teki karayolu araç trafiğine açıldı.


E5 Karayolu Avcılar Mevkii Topkapı istikametinde ilerleyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce hafif ticari bira araca çarpmış ardından da devrilmişti. Akaryakıt tankerinin sürücüsü araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Devrilen tanker nedeniyle E5 Karayolunda Topkapı istikametinde araç trafiğine kapatılmasının ardından ekiplerin yaptıkları çalışmaların sonucu akaryakıt tankeri vinç yardımıyla kontrollü bir şekilde kaldırıldı.


Yolda yapılan temizleme çalışmaların ardından E5 Karayolundaki trafik normale döndü. Devrilen tanker ise vinç yardımıyla Ambarlı limanına götürüldü.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 02:43
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