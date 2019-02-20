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Avcılar’da deprem AK Partili başkan adayının toplantısında hissedildi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Tahtakale Mahallesi’nde bir sitede vatandaşlarla toplantı yaptığı sırada Çanakkale’de meydana gelen deprem hissedildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:42
Avcılar’da deprem AK Partili başkan adayının toplantısında hissedildi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Tahtakale Mahallesi’nde bir sitede vatandaşlarla toplantı yaptığı sırada Çanakkale’de meydana gelen deprem hissedildi. Ulusoy, deprem sonrası riskli binalara dikkat çekti.


Çanakkale’de yaşanan deprem İstanbul’un bazı ilçelerinde de hissedildi. Avcılar’da seçim çalışmasını yürüten AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Bizimevler’de site sakinleriyle buluştu. Ulusoy’un konuşması esnasında yaşanan depremi bazı vatandaşlar hissetti. Toplantıda bir vatandaş, Ulusoy’a 17 Ağustos 1999 depreminde en çok hasarın yaşandığı ve enkazın olduğu yer olan Avcılar’daki binaların imarıyla ilgili soru sordu.


Toplantı sonrasında ise bir açıklama yapan Ulusoy, yaşanan depremden dolayı herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem gerçeği ile yüz yüzeyiz. Avcılarımız özelinde de biraz önce konferanstayken de Çanakkale merkezli olduğunu öğrendik. Bu bizim için bir gerçek. Depremin ne zaman geleceği belli değil. Burada asıl önemli olan depreme her şekli ile beraber hazırlıklı olmak, sağlam yapılar oluşturmak. Zemin açısından çeşitli çalışmalar ile beraber zemin etüdü ve fizibilite çalışmalarımızı yaptık, bitirmek üzereyiz. Diğer taraftan ise 1999’da yaşamış olduğumuz deprem sonrasındaki hasarlı binaların tespiti ve bu hasarlı binalar ile ilgili imar çalışması yapmak. Bunu da tüm Avcılar nezdinde yatay bir mimari ile bahçeli nizamlı bir mimari ile adasal bazda yayarak tamamlamak. Burada bütün Avcılarlı vatandaşlarımızın da en nadide isteği bu. İnsanlar çok büyük bir risk altında yaşıyoruz. Oturulması sakıncalı bulunan binalar yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olan binalar ile ilgili fizibilite çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bitirince de bunu vatandaşlarımız ile paylaşacağız. Herkese geçmiş olsun diyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:42
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