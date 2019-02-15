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Avcılar’da altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi

Avcılar’da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hafif şekilde yaralandı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:05
Avcılar’da altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi

Avcılar’da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler tarafından göçükten çıkarılan işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Kızılırmak Sokak’ta meydana geldi. Sokakta altyapı çalışması yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Bu sırada çukurda bulunan bir işçi bulunduğu yerde sıkıştı. Durumu gören işçiler hemen arkadaşlarının yardımına koştu. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Arkadaşları tarafından kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılan ve hafif şekilde yaralanan işçi olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:05
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