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Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:56
Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden Topkapı istikametine seyreden eden akaryakıt yüklü tanker, Avcılar mevkisindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sağlanıyor.

Metrobüs hattında da tek şeritten araçların geçişine izin verilirken, köprülü kavşak da çalışmalar sırasında kapalı tutuluyor.

Bölgede önlem alan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aracın olay yerinden kaldırılmasına çalışılıyor.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 22:56
  1. AKARYAKIT TANKERI

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