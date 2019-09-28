0553 313 94 23

İstanbul Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Silivri açıklarında meydana gelen deprem ardından Avcılar'da yapılan incelemelerde bir bina için daha tahliye kararı verildi. 3 bloktan oluşan, zeminde işyerleri ve dershane bulunan büyük binada bulunanlara ev ve işyerlerini tahliye etmeleri için yarın akşama kadar süre tanındı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:47
İstanbul Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Avcılar Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan masaya yapılan başvuru sayısı 300'e yaklaştı. Oluşturulan 18 ekip ihbar edilen binaları tek tek incelemeyi sürdürüyor. Bu binalar arasında bulunan Merkez Mahallesi'ndeki Cami Sokak üzerindeki 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan ve imar müdürlüğü görevlileri mühendislerle birlikte inceleme yaptı. İnceleme sonunda 1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı'nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan A, B ve C bloklarının bodrumundaki kolon ve kirişlerde hasar bulunduğu belirlendi. Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri bunun üzerine aralarında dershanenin de yer aldığı çok sayıda işyeri bulunan bodrum katı ile birlikte 9 katlı binanın tahliye için yarın akşama kadar süre verildi. Bu sürenin ardından binanın mühürleneceği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:47
  1. İstanbul
  2. deprem
  3. avcılar
  4. tahliye
  5. bina
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’nin Suriye konferansına terör örgütü PYD yandaşı katıldı
    1. CHP’nin Suriye konferansına terör..
    2. Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son..
    3. 200 kişi balta ve torbayla evinden..
    4. Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe..
    5. Cumhurbaşkanlığından Bayraktar TB2..
    6. Yunanistan'a kaçmak isteyen çok sayıda..
    7. Çikolatalı kruvasan tarifi
    8. CHP’li İmamoğlu’nun “torpilli”..
    9. İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
    10. Prof. Mehmet Seyfettin Erol'dan net..
    11. Elvan ve Fadime Çelik bitiş çizgisini..
    12. CHP bunu da yaptı! Konferansta PYD..
    13. Mahkeme Trump’ın göçmen kararını..
    14. Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için..
    15. Galip İlhaner: HDP/PKK’ya karşı..
    16. O gün, emniyetteki polisler, bugün ise..
    17. Milletten şamarı yiyen terör sevici..
    18. Abdest alırken hangi dualar okunur?
    19. EYT son dakika bugün haberleri EYT'de..
    20. Batı'nın güdümündeki Suudi..
    21. İstanbul'da bir deprem daha!
    22. Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz’dan..
    23. Artvin’deki selde dehşete düşüren..
    24. Testten tam not aldı! ASELSAN'dan..
    25. Hindistan baskıyı arttırıyor
    26. Asgari ücret zammı 2020 asgari ücret..
    27. Karamollaoğlu isteğini açıkladı:..
    28. Türkiye ile ABD'den ortak uçuş
    29. İtfaiye ekipleri parmağını musluk..
    30. Müslüman yazar nasıl yazar?
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler