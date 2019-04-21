Avcılar ve köpekleri bu yarışmada bir araya geldi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen “1. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması”na Türkiye’nin birçok yerinden avcılar ve av köpekleri katıldı.

Yenişehir Havaalanı’nın yanında bulunan Yolören Mahallesi merasında düzenlenen ‘Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması’ ve avcı buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin birçok yerinden setter ve pointer ırkı av köpekleri ile yarışmaya katılan avcılar, köpekleri ile derece almak için mücadele etti.

Yarışmanın organizatörü Serkan Karagöz, “Yarışmamız Bursa Setter Kulübü ve Bursa Pointer Kulübü olarak düzenlediğimiz bir etkinliğimizdir. Bursa ve birçok ilden yarışmamıza yoğun bir katılım var. Şuanda 100’ün üzerinde köpek mera yarışmasında buluştular. Çekilişleri ve kuraları yapılan köpeklerimiz yarışıyorlar. Yarışmada İngiliz ırkları olan seter ve pointer ırkı köpekler etkinliğe katılıyor” diye konuştu.

Karagöz, “Kurada eşleşen köpekler sahipleri ile birlikte hakemler eşliğinde yarışmaya katılıyorlar. Yarışmada hakemler tarafından belirli gizli noktalara yerleştirilen bıldırcınların bulunması sağlanıyor. Burada köpeklerin koku alma, sahiplerine itaat, stil tarz, mera kullanmasına bakılıyor” dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren köpeklere Bursa Setter Kulübü ve Bursa Pointer Kulübü tarafından çeşitli hediyeler verilecek.