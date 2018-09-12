Avcılar Nöbetçi Eczaneler Avcılar'da bugün nöbetçi eczane listesi

İstanbul nöbetçi eczaneler hangileri? İstanbul ilçeleri nöbetçi eczane adresleri. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbet usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini ve adreslerini merak etmekte. Peki İstanbul Avcılar da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Avcılar'ın hangi mahallesinde bugün nöbetçi eczane var.

Kerem Eczanesi Avcılar

Tahtakale Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi

Kemalpaşa Eczanesi Avcılar Parseller

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mimarsinan Caddesi 54/2

Elmas Eczanesi Avcılar Ambarlı

Ambarlı Mahallesi İhsanbey Sokak 258/d