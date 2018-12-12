THY- Euroleague
0553 313 94 23

Avcılar, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafını oyladı

Galata Köprüsü'nde olta avcılığı yapan balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:13
Avcılar, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafını oyladı

Balıkçılar, "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldıktan sonra AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Tekstil işiyle uğraşan ve yaklaşık 10 yıldır Galata Köprüsü'nde olta ile balık avlayan Adem Tozlu, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Veli Gürgah'ın "Gomis'ın gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Tozlu, savaşları doğru bulmadığını, özellikle İsrail'in saldırıları sonrası yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarını görünce içinin burkulduğunu belirterek, "Müslümanlar olarak kenetlenmemiz lazım. Yapılan oyunlara gelmememiz lazım." dedi.

Yaklaşık dört yıldır Galata'da balık tutan Bayram Keskin ise tercihini haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Son hızla" fotoğraflarından yana kullandı.

Uzun yıllardır olta ile balık tutan Fevzi Çakmak da Bayram Keskin ile aynı fotoğrafları seçti.

Birbirinden habersiz olarak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan balıkçıların benzer fotoğrafları seçmesi dikkati çekti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:13
  1. Ali Jadallah
  2. Anadolu Ajansı
  3. Direniş
  4. fotoğraf
  5. Galata Köprüsü
  6. oylama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. "Tevgera Azadi'nin terörle iltisaklı..
    3. Darbe evrakları Akın İpek'in..
    4. "Türkiye'nin Yıldızları": Murat İlbilgi
    5. Haram için kuyruktalar
    6. "Kara kış" gelmeden mezar yerleri açıldı
    7. Güneş ışığını takip eden "akıllı..
    8. Köy köy gezip yetenekli çocukları..
    9. "Tüm dünyada Türkçe öğrenmeye rağbet..
    10. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye..
    11. Kotasız internet fiyatları belli oldu
    12. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    13. Soyguncuları pompalı tüfekle..
    14. Yüzünün yarısını kaplayan tümörden..
    15. Zeytinburnu'ndan İstanbul yeni..
    16. Ev ödeviyle "dikili ağaçları" oldu
    17. Lise müdüründen inanılmaz hareket!..
    18. İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece..
    19. İhanet girişimini "şükür secdesi" ile..
    20. Kütahya'da öğrenecek, Özbekistan'da..
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir