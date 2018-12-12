Avcılar, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafını oyladı

Balıkçılar, "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldıktan sonra AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Tekstil işiyle uğraşan ve yaklaşık 10 yıldır Galata Köprüsü'nde olta ile balık avlayan Adem Tozlu, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Veli Gürgah'ın "Gomis'ın gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Tozlu, savaşları doğru bulmadığını, özellikle İsrail'in saldırıları sonrası yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarını görünce içinin burkulduğunu belirterek, "Müslümanlar olarak kenetlenmemiz lazım. Yapılan oyunlara gelmememiz lazım." dedi.

Yaklaşık dört yıldır Galata'da balık tutan Bayram Keskin ise tercihini haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Son hızla" fotoğraflarından yana kullandı.

Uzun yıllardır olta ile balık tutan Fevzi Çakmak da Bayram Keskin ile aynı fotoğrafları seçti.

Birbirinden habersiz olarak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan balıkçıların benzer fotoğrafları seçmesi dikkati çekti.