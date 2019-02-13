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Avcılar Cihangir Mahallesi taleplerini İbrahim Ulusoy’a anlattı

Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy,“Söz Sizde” programı kapsamında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
Avcılar Cihangir Mahallesi taleplerini İbrahim Ulusoy’a anlattı

Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy,“Söz Sizde” programı kapsamında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.


Söz Sizde Programı kapsamında Cihangir Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleri “Avcıların önce size sonra AK Parti’ye ihtiyacı var. İnşallah 1 Nisan’da günebirlikte güzel ve mutlu uyanacağız. Yolunuz açık olsun Başkanım.”, “Başkanım Avcılar’da Fen lisesi yok fen lisesi istiyorum. "Cihangir mahallemizde ortaokul yok, biz Avcılar olarak bunu hak ediyoruz. Lütfen dikkate alın” yorumlarında bulundular.


Sağlık ocağı ihtiyacımız var


Diğer bir grup, “5 yıldır Avcılar Cihangir’de yaşıyorum. Ulaşım sorununa dikkat çekmek istiyorum. Toplu taşıma araçları Cihangir’den hiç geçmiyor. Şu çilemize lütfen bir çare bulun.”, “Cihangir mahallesi olarak en önemli sorunumuz baz istasyonları. En çok baz istasyonu olan mahalle burası ve biz bunları istemiyoruz. Ve ikinci olarak sağlık ocağı ihtiyacımız var. Siz bir kanser cerrahı olarak bizi çok iyi anlarsınız” dedi.



"Belediye’ye 2 kez gitmeme rağmen bir geri dönüş sağlanmadı, çöp alınmıyor"


Mahalle sakinleri ayrıca “Cihangir’in yanı başındaki boş araziyi Cihangirimize kazandırmanızı temenni ediyoruz. Otopark niyetine kullanılan kaldırımların artık gerçek görevini yapması için bir adım atılmasını rica ediyorum. Benim bu istirhamımı lütfen dikkate alın.”, “Evim tam kaymakamlığın yanı başında ve kapımın önünde 4 tane çöp konteyneri var. Yaz ayında sivrisinekten pislikten geçilmiyor. Belediye’ye 2 kez gitmeme rağmen bir geri dönüş sağlanmadı. Lütfen diyorum, rica ediyorum birileri ilgilensin” taleplerini dile getirdi.


Avcılar’da vatandaşlar henüz Ak Belediyecilik ile tanışmadı


Mahalle sakinlerinin tüm talepleri dinleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar’da vatandaşlar henüz Ak Belediyecilik ile tanışmadı. Avcılar’ı mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. Avcılar bizimle birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla tanışacak. Hizmetlerimizi her vatandaşımıza adil bir şekilde vereceğiz. Hizmet götürülmeyen hiçbir yer bırakmayacağız, kimsesizlerin kimsesi, garibanların hizmetkarı olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
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