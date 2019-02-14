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Avcı’dan psikiyatri hastalarına destek

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne zeka oyunları desteğinde bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:15
Avcı’dan psikiyatri hastalarına destek

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne zeka oyunları desteğinde bulundu. 600’e yakın hastanın tedavi gördüğü merkezde hastalar boş zamanlarında zeka oyunlarıyla terapilerini sürdürecekler.


Altıeylül Belediye Başkanı ve başkan adayı Hasan Avcı,Balıkesir Devlet Hastanesi’nin Şehit Turgut Solak hizmet binasında faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin eksiklerinden olan zeka oyunları gruplarını tamamladı. Hastane yönetim ve personelinin isteği doğrultusunda merkezde tedavi gören yaklaşık 600 hastanın terapilerinde kullanılacak olan zeka oyunları merkeze bağışlandı. Merkezin Altıeylül ilçesinde bulunan ve şizofreni hastaları tarafından işletilen Mavi At Kafe’ye de desteklerini sürdüren Başkan Avcı, her zaman kamu kurum ve kuruluşlarının yanında olduklarını söyledi. Avcı, psikiyatri hastalarının topluma kazandırılması için hizmet veren kurumun yöneticilerine de çalışmalarından ötürü teşekkür etti.


Zeka oyunları terapide kullanılacak


Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin sorumlu hekimi psikiyatri uzmanı Umut Karasu, Başkan Avcı’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Merkezde 600’e yakın hastanın tedavi gördüğünü ifade eden Karasu, “Toplum ve ruh sağlığı merkezimiz 2011 yılından beri faaliyette olup ağır psikiyatrik engeli olan hastaların rehabilitasyon çalışmalarını yürütüp onların daha çok toplum içerisinde yer almaları, istihdam alanlarına katılmaları ve bir kimlik kazanması için bir çaba içerisinde. 7 yıllık bu çalışmaların ürünlerini hep beraber görmeye başladık. Hastanemiz içerisinde bu rehabilitasyon çalışmaları içerisinde ebru sanatından tutun hastalarımız sabah sporlarına, ahşap boyama çalışmalarına bunların dışında takı tasarım atölyemizde birçok faaliyet içindeler. Hastalarımızın günlük iletişim kurmalarını kolaylaştıracak psikodrama gibi pek çok çalışmanın içindeyiz. Birçok kurumla da iş birliği içerisindeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:15
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