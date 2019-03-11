Avcı’dan Nergiz’de coşkulu miting

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur ittifakı Altıeylül Belediye Başkan adayı Avcı, esnaf, aile ve mahalle ziyaretlerinin sürdürdü.

Başkan Avcı, Nergiz Mahallesi’nde de düzenlenen mitinge katılarak vatandaşların gönüllerini aldı. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na en büyük desteği Altıeylül ilçesinin vereceğini söyledi.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan esnaf ve ev ziyaretleri, bir yandan mahalle buluşmaları ve mitingleri düzenleyen Avcı, ‘Memleket işi Gönül işi’ sloganıyla yola çıktığı çalışmalarında gönüllere dokunmaya devam ediyor. Başkan Avcı hafta sonu AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyerek sohbet etti. Başkan Avcı daha sonra eşi Cemile Hanım ile birlikte üçüz bebekleri dünyaya gelen Çatlı ailesi ile bir araya gelerek Defne, Nehir ve Öykü’ye sağlık ve başarılı ömürler diledi. Başkan Avcı ve eşi Cemile Hanım daha sonra Gülfüye ve İsmail çiftini ziyaret ederek hatır sordu.

Başkan Avcı’dan Engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

Avcı hafta sonu Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte seçim çalışmalarına devam etti. Başkan Kafaoğlu ve MHP Altıeylül İlçe Başkanı İsmail Karaağaç ve meclis üyeleriyle Kozderegüvem Mahallesi’nde yapılan hayra katılan Avcı, engelli bir vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye etti. Cumhur İttifakı ekibi daha sonra Aliağa ve Ortamandıra Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Balıkesir Kuşçular Derneği’nin açılışına da katılan Başkan Avcı, Selimiye Mahallesi ziyareti ve Nergiz Mahallesi mitinglerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Nergiz’de düzenlenen mitinge Başkan Kafaoğlu ile birlikte katılan Avcı 5 yıldır Altıeylül ve Büyükşehir Belediyelerinin hizmet etmek için gayret sarf ettiğini ifade eden Başkan Avcı, “3.5 yılı kurucu belediye başkanımız Zekai Kafaoğlu önderliğinde yolumuza devam ettik. 31 Mart’ta yine yeniden Cumhur İttifakı’yla bu kardeşinizi desteklemeye var mısınız Nergiz? İnşallah 1 Nisan’da sadece Altıeylül’de değil Büyükşehir’de Cumhur İttifakı Yücel Yılmaz başkanımızla devam edecektir. Bugüne kadar 20 bin metrekareye yakın Nergiz’e parke taş döşemişiz. Bugünde yine sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Avcı, “Nergiz’e sosyal konut ve yol hizmeti vereceğiz”

Nergiz’de taş döşeme çalışmalarına başladıklarını, önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini söyleyen Avcı, mahalle yolunun Büyükbostancı Mahallesi’ne kadar Büyükşehir desteği ile sıcak asfaltla yaptıklarını belirtti. Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnşallah önümüzdeki süreçte de Nergiz’in ihtiyaçlarını bir bir belirleyerek, kademe kademe ilerleyerek Nergiz’e hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Altyapısı biten her yeri de sizleri çamurdan kurtarmak için kilit parke taşla döşeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte Nergiz’e yakışır bir sosyal tesis kazandıracağız. Recep Tayip Erdoğan’a en büyük desteği Altıeylül olarak bizim vereceğimize, Nergizli kardeşlerimizin vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu..

Başkan Avcı, Nergiz Mahallesi sakinlerinden 31 Mart’ta destek beklediklerini de söyledi.