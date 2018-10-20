Avcı'dan Arda Turan yorumu
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, Kayserispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada kadroda yer bulan ancak oyuna dahil etmediği Arda Turan'la ...20 Ekim 2018 Cumartesi 20:10
Kayserispor galibiyetiyle zirveyle arasındaki puan farkını 1’e indiren Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından konuştu.
Arda Turan'a forma vermemesini değerlendiren tecrübeli teknik adam, şunları ifade etti:
- Arda bizim ve Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi. Cezası ve yaşadığı sakatlıklar vardı. Bugün oyun içinde düşündüm Arda'yı ama oyun ona göre akmadı. Son bir aydır çok iyi çalışıyor. Bizim için değerli. Takımın kalitesini artıracak bir isim. 8 haftalık süreçte Emre'de ve Elia'da sakatlık yaşadık. Malatya maçının oynandığı haftada yine problem oldu Emre'de. Duygularını öne çıkartan ve katkı sağlamak için bir an evvel sahada olmak isteyen bir oyuncu. Önümüzdeki hafta da oynama şansı az ama bir sonraki hafta oynayacak.
YORUM YAZ