Avcı, mektup yolladığı gazeteciyi bile dinlemiş
Hanefi Avcı’nın dinlettiği isimler bir bir ortaya çıkıyor14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
55 kişilik listede Hanefi Avcı’nın hapishaneden kendisine mektup yollayıp propagandasını yaptırttığı Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Necdet Açan dahi var. İşte Avcı’nın siyasi dünyadan tutun da, yeraltı dünyasına kadar dinlettiği o kişilerin listesi, "MİT Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür, Ergenekon sanığı Veli Küçük, Vali Kemal Yazıcıoğlu, Uğur Dündar, Özer Çiller, Emin Cankurtaran, Tuncay Güney, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, İşadamı Erol Aksoy, Mesut Yılmaz, Mehmet Ali Birand, Ünal İnanç, Enis Berberoğlu, Uğur Cebeci, Necdet Açan, Ahmet Özal, Korkmaz Yiğit, GATA Komutanı Çetin Harmankaya, Çevik Bir, Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker."
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