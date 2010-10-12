Avcı mağduru iki orgeneral ifade verdi

Devrimci Karargah örgütüne yardım etmek suçundan tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’da ele geçirilen ses kayıtları ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı Kadir Altınışık’ın daveti üzerine Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Adliyesine gelen emekli Orgeneral İsmail Koçman şikayetçi oldu. Şikayetçi olduğunu belirten Koçman, “Tümgeneral iken görev yaptığım dönemde kurumsal santrallerin dinlenmesi neticesinde bir ses kaydım var. Başka bir şey yok” dedi. Konuşmanın içeriği sorulan Koçman, “Bir hastane baştabibiyle görüşmem var. Askeri veya göreve ilişkin konuşmalar yok” diye konuştu. Dinlendiğini daha önceden bilip bilmediği sorulan Koçman, yeni öğrendiğini kaydetti. Koçman, ses kaydı ile ilgili şikayette bulunduğunu söyledi. ÇEVİK BİR DE İFADE VERDİ Eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, “Devrimci Karargah Örgütü” soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan adliyeye giriş yapan Bir, “Devrimci Karargah Örgütü” soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık’ın odasına çıktı. Çevik Bir, yaklaşık 45 dakika adliyede kaldı. Bir, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Avcı’dan çıktığı öne sürülen listede, MİT Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür, Ergenekon sanığı Veli Küçük, Vali Kemal Yazıcıoğlu, Uğur Dündar, Özer Çiller, Emin Cankurtaran, Tuncay Güney, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, İşadamı Erol Aksoy, Mesut Yılmaz, Mehmet Ali Birand, Ünal İnanç, Enis Berberoğlu, Uğur Cebeci, Necdet Açan, Ahmet Özal, Korkmaz Yiğit, GATA Komutanı Çetin Harmankaya, Çevik Bir, Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker gibi isimler yer alıyor. Bilindiği gibi bu güne kadar ifade verenlerden sadece Kanal D Haber sunucusu Mehmet Ali Brand şikayetçi olmamıştı.