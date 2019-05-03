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Avcı: “Lig’in halen tepesindeyiz”

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivassapor karşısında kaybettikleri çok önemli iki puan sonrası yaptığı açıklamada, hala ligin tepesinde olduklarını söyledi.

03 Mayıs 2019 Cuma 23:43
Avcı: “Lig’in halen tepesindeyiz”

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivassapor karşısında kaybettikleri çok önemli iki puan sonrası yaptığı açıklamada, hala ligin tepesinde olduklarını söyledi.


Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Başakşehir, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün konsantrasyonumuz yüksek, iki maçtan çıkarttığımız dersler, ilk 30 dakikada aslında oyun istediğimiz gibi başladı. Sivasspor tam bir geçiş takımı bu bağlamda savunma güvenliğimizi alacaktık. Topa sahip olduk organizasyonları doğru yapmaya çalıştık. Ama ilk yarı fazla pozisyon üretemedik. İkinci yarı özellikle Konya maçından sonra, Beşiktaş’ın ikinci yarısı ile bugüne kadar gelen süreçte bireysel anlamda ki oyuncu performansları nedeniyle hem puan kayıpları hem de zihinsel yorgunluklar, geleceğe doğru endişe ve kaygılar yaşanabiliyor. Oyun içinde gerginlikler, kasılmalar ve top kayıpları olabiliyor. Bugün itibariyle bunu da yaşadık. İkinci yarı itibariyle rakibe geçişler verdik. Onlarda gol atabilirlerdi. Oyunu değerli kılan bireysel oyuncu performanslarıdır. Son dört maçtır bunları çok sık yaşıyoruz ve bunun karşılığını alamıyoruz“ dedi.



"Lig’in tepesindeyiz"


Avcı, ligin halen tepesinde olduklarını belirterek, “Bugün geldiğimiz nokta. Ligin halen tepesindeyiz. Pazar günü bir derbi var. Avantajlar mı diyeyim veya fırsatlar mı diyeyim. Bunlar halen devam ediyor. Ama bu şekilde değil. Biz vazgeçmeyeceğiz. Oyuncu grubu da vazgeçmeden, 28-29 hafta hem oyun kalitesi ile hem performans ile getirdikleri süreci sonuna kadar en iyi şekilde tamamlayacaklardır diye düşünüyorum. Fırsatı tekrar yakalamak kendi elimizde. Umarım 1-g gün izinden sonra toplanıp buna hep birlikte dönebilirsek, tekrar bu fırsatları yakalayabiliriz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:43
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