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"Avcı kız" soruşturmasında tutuklama

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 2 firariden biri tutuklandı- Aynı soruşturma kapsamında daha önce 55 kişi daha tutuklanmıştı- Şüphelilerin, aynı yöntemle 4 ayda yaklaşık 250 bin lira parayı gasbettikleri tespit edildi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:19
"Avcı kız" soruşturmasında tutuklama

ANKARA (AA) - Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik soruşturmada yakalanan 2 firariden birinin tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen "avcı kız" soruşturmasında, firari 7 şüpheliden 2'si Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getiren şüphelilerden biri, sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son tutuklama kararıyla soruşturma dosyasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

- 250 bin lira gasbetmişler

"Avcı kız" soruşturmasında bugüne kadar 105 kişi, gasbedildikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı Akdeniz'e giderek şüphelilerden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin, aynı yöntemle 4 ayda yaklaşık 250 bin lirayı gasbettikleri belirlendi.

- Soruşturmanın geçmişi

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği şüphelilerin, "avcı kız" adı verilen genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paraları aldıkları belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da 125 kişi gözaltına alınmış, 30 Temmuz'da ise aralarında çete lideri olduğu belirtilen E.E'nin de bulunduğu 55 kişi tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:19
  1. avcı kız operasyonu
  2. tutuklama

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