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Avcı, kar mücadelesine katıldı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçenin kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçen belediye ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:44
Avcı, kar mücadelesine katıldı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçenin kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçen belediye ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Avcı, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet etti.


Balıkesir’in merkez Altıeylül ilçesinde önceki gün başlayan ve halen devam eden kar yağışı nedeniyle kırsal mahalle yollarının kapanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı’da kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde çalışma yürüten ekipleri ziyaret etti. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Avcı, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet etti.


Altıeylül Belediyesi ekiplerin çalışmalarıyla Konakpınar, Kirazpınar, Turnalar, Taşpınar, Kılcılar ile Savaştepe Tavşancık arasındaki yollar açıldı. Ekipler ayrıca Karabeyler, Bigatepe, Dişbudak ve Kiraz hattındaki yolları da açarak hizmete sundu. Ayrıca Büyükşehir belediyesi tarafından da Dedeburnu, Ayvacık, Çakıllık, Kozderegüvem, Yeşiller ve Atköy hattı açıldı.


Avcı: “ekiplerimiz 24 saat görevde”


Belediye ekiplerinin mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Avcı, “Kirazpınar, Turnalar, Tayyipler mahallelerimizde etkili olan kar yağışı sonrası gece gündüz demeden tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam eden Fen İşleri ekiplerimizi ziyaret ettik, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Ardından mahalle sakinlerimizi ziyaret ederek, hasbihal ettik. Bu soğuk havada bizi sımsıcak karşılayan kıymetli hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.


Avcı, olası ulaşım engeli ve olumsuz durumlara karşı vatandaşların Altıeylül Belediyesi’nin 0 533 154 01 01 no’lu WhatsApp ihbar hattı ve 444 0609 numaralı iletişim hattına bilgi vermelerini istedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:44
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