"Avatar Atakan" beraat etti

Kamuoyunda "Avatar Atakan" olarak tanınan Çağan Atakan Arslan, bir videodaki ifadeleri nedeniyle "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağan Atakan Arslan ve avukatı Ersin Köylü katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından tanık Murat Ismık'ın ifadesi alındı.

Sanık Arslan ile uzun süredir arkadaş olduklarını ve olay günü çekimi kendisinin yaptığını anlatan Ismık, bu çekimde sanığın cep telefonunu kullandığını söyledi. Çekim başladığında, sanık ile rakipleri hakkında konuştuklarını ifade eden Ismık, "Atakan milli kick boksçudur. Kendi aramızda esprili küfürlü sohbet edip gülüşüyorduk. O sırada Atakan'ın kulağında kulaklık vardı ve yüksek sesle müzik dinliyordu. Dışarıya kadar ses geliyordu. Ayrıca ortamda başka sesler de vardı, ben de bilgisayardan müzik açmıştım. Atakan'ın boynunda madalyaları vardı ve onlar dahi ses yapıyordu. Rakipleri hakkında sorduğum sorulara duyabildiği kadarıyla esprili cevaplar veriyordu. Bazen soruları anlamayıp ilgisiz cevaplar veriyordu, ben de gülüyordum." diye konuştu.

Bu esnada iddiaya konu soruyu sorduğunu belirten tanık Ismık, şunları anlattı:

"Atakan'ın soruyu anladığını sanmıyorum. Küfürlü bir cevap verdi. Dediğim gibi rakipleri hakkında konuşurken espri mahiyetinde küfür de içerebilen cevaplar veriyordu. Bu maç öncesi sporcuların kullandığı bir taktiktir. Bu şekilde kendilerini motive ederler ve rahatlarlar. Videonun yaklaşık 5 yıl kadar önce çekildiğini sanıyorum. Bu çekim Atakan'ın telefonundaydı. Ne şekilde başkalarının eline geçti, bunu da bilmiyorum. Bende herhangi bir şekilde aslı ya da nüshası yoktur. Ayrıca dava dosyasına konu olan bu konuşma ve çekim yine bir maç öncesinde yapılmıştır."

"Verdiğim cevabı fark etmedim"

Hakim, sanığa, çekimi daha sonra izleyip izlemediğini ve çekimde kendisine sorulan soruya verdiği karşılığı hatırlayıp hatırlamadığını sordu.

Sanık Arslan, "İzleyip izlemediğimi hatırlamıyorum. Ancak bu kayıt yayınlanana kadar ben oradaki soruyu ve verdiğim cevabı fark etmedim. Fark etseydim kesinlikle kaydı yok ederdim. Kaydın ne şekilde başkalarının eline geçtiğini bilmiyorum." dedi.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Arslan, milli bir sporcu olduğunu ve Türkiye'ye pek çok altın madalya getirdiğini söyledi. Ülkesi ve bayrağı için dövüştüğünü kaydeden Arslan, "Benim Türk milleti hakkında sorulan bir soruya o şekilde cevap vermem mümkün değildir. Ben soruyu duymadım. Suçsuzum, Türk milletine hakaret etme kastım yoktur, olamaz. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise dava konusu kaydın, müvekkilinin izni ve rızası dışında ele geçirilerek kullanıldığını, bu nedenle hukuki delil olmayacağını savunarak beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, tanık Murat Ismık'ın ifadesinin, sanık Arslan'ın başlangıçtan beri değişmeyen savunmalarını doğruladığı, sanığın dava konusu videoda verdiği cevapta "Türk milleti" kelimesinin geçmediği ve suç kastı bulunmadığı gerekçeleriyle sanık Arslan'ın beraatine hükmetti.

Suç duyurusunda bulanacak

Duruşmanın ardından basın mensuplarına değerlendirme yapan Arslan, karardan memnun olduğunu söyledi.

Kendisine iftira atıldığını aktaran Arslan, "Pek çok kanalda ve programlarda hakkımızda asılsız şekilde konuşanlara da adaletimiz en güzel cevabı verdi. Onun için de ayrı bir suç duyurusunda bulunacağım. Adalet yerini buldu. Benim herhangi bir şekilde, tarihte ilk altın madalyayı ülkemize getirmiş bir Türk olarak böyle bir suç işlemem çok komiktir. Bu bize zarar vermek adına basına sızdırılmış bir video. Hakimimiz de gerekli kararı verdi. Bu tarz olaylarla gündeme gelmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çağan Atakan Arslan'ın 21 Haziran 2016'da bir televizyon kanalında, daha önce çekilen videoda "Murat" isimli bir kişiyle yaptığı röportajın yayınlandığı anlatılıyor.

Murat isimli kişinin, "Türk halkına başka söyleyeceğiniz bir şey var mı?" sorusuna sanık Arslan'ın cevaben söylediklerinin, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" kapsamında değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, Adalet Bakanlığının verdiği izin üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Çağan Atakan Arslan'ın Türk Ceza Kanunu'nun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.