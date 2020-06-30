Avantajlar devam ediyor

‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla konut kredisi vade farkı 0.69’a kadar çekilirken, yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat fırsatı sunuluyor. Kampanyanın en iddialı söylemi ise ödemesiz dönem oldu. Kampanyada ev alan vatandaşlar iki yıl ödeme yapmayacak, ödemelere üçüncü yılda başlayacak. Bu durum anahtar teslim dairelerde ise kiraya verme ya da kiradan kurtulmak adına daha da avantajlı bir durum olarak görülüyor.