Avantajlar devam ediyor
Kamu bankalarının finansman desteği ile tarihinin en düşük konut kredi maliyetiyle başlatılan kampanya temmuz ayında da devam edecek. Yeni konutta 0.64’e, ikinci elde 0.74’e çekilen vade farkı oranı vatandaşlara cazip gelirken, 12 ay ödemesiz dönem ve 15 yıla kadar vade imkânın da sunulması bir fırsat olarak görülüyor. Kamu bankalarından kullanılan ilk el konut kredilerinde bazı şehirlerde Emlak Konut GYO’nun çözüm ortaklığı yaptığı projeler öne çıkıyor.
‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla konut kredisi vade farkı 0.69’a kadar çekilirken, yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat fırsatı sunuluyor. Kampanyanın en iddialı söylemi ise ödemesiz dönem oldu. Kampanyada ev alan vatandaşlar iki yıl ödeme yapmayacak, ödemelere üçüncü yılda başlayacak. Bu durum anahtar teslim dairelerde ise kiraya verme ya da kiradan kurtulmak adına daha da avantajlı bir durum olarak görülüyor.