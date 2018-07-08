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Avantaj TV sahibi kim? KHK ile kapatılan Avantaj TV kime aitti?

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 18 bin 632 personel ihraç edilirken, 12 dernek ile 3 gazete ve Avantaj TV adlı televizyon kanalı kapatıldı. Peki Son KHK ile kapatılan Avantaj TV kanalı kimin? Avantaj TV sahibi kim?

08 Temmuz 2018 Pazar 18:00
Avantaj TV sahibi kim? KHK ile kapatılan Avantaj TV kime aitti?

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 18 bin 632 personel ihraç edilirken, 12 dernek ile 3 gazete ve Avantaj TV adlı televizyon kanalı kapatıldı. Peki Son KHK ile kapatılan Avantaj TV kanalı kimin? Avantaj TV sahibi kim?

Resmi Gazete’de yayınlanan son 701 numaralı KHK ile kapatılan 1 tv kanalı kapatıldı. KHK ile kapatılan TV kanalı Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi (Avantaj TV) oldu. Avantaj TV uydu üzerinden yayın yapan bir televizyondu.10 yıl önce kurulan televizyon4 yıl kadar önce kadar böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Ömer Coşkun’a aitti. Ömer Coşkun’un vefat etmesinden sonra Avantaj TV, Coşkun’un çevresindeki yakın isimlerin denetimine girdiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 18:00
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