Avanos’ta uyuşturucudan 2 şüpheli gözaltına alındı Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucudan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucudan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri Avanos ilçesinde iki farklı adreste yaptığı ev aramasında 1 adet kök kenevir bitkisi, 12 gram kubar esrar, 31 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet pompalı tüfek mühimmatı ele geçirdi. Yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.