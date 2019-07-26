Avanos’ta uyuşturucudan 2 şüpheli gözaltına alındı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucudan 2 şüpheli gözaltına alındı.26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucudan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri Avanos ilçesinde iki farklı adreste yaptığı ev aramasında 1 adet kök kenevir bitkisi, 12 gram kubar esrar, 31 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet pompalı tüfek mühimmatı ele geçirdi. Yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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