Avanos’ta FETÖ’dan 1 şüpheliye adli işlem yapıldı
Nevşehir’in Avanos ilçesinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:11
Nevşehir’in Avanos ilçesinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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