Avanos’ta FETÖ’dan 1 şüpheliye adli işlem yapıldı Nevşehir’in Avanos ilçesinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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