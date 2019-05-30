Avanos’ta çocuk istismarcısı 1 kişi tutuklandı Nevşehir’in Avanos ilçesinde çocuk istismarcısı 1 kişi tutuklandı.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde çocuk istismarcısı 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde meydana çocuğun cinsel istismarı olay iddiası ile ilgili olarak şüpheli S.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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