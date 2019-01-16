"Avanak Avni" heykelinin çalınmasına dava

İSTANBUL (AA) - Karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni" heykelini Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden çaldığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Gökmen T'nin, müşteki Fuat Kalyoncu'nun yetkilisi olduğu Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nin karşısındaki kaldırımda sergilenen "Avanak Avni" adlı heykeli bileklerinin üstünden keserek çaldığı ve ikametine götürdüğü anlatıldı.

Yapılan araştırma sonucu çalınan heykelin şüphelinin ikamet ettiği Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki bir evin giriş merdivenlerinin önünde ele geçirildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Gökmen T'nin de aynı gün yakalandığı bilgisi verildi.

İddianamede, şüpheli Gökmen T'nin ifadesinde "heykel hoşuna gittiği için para kazanmak maksadıyla çaldığını" söylediği, hakimlik sorgusunda ise "heykeli gördüğünde heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip sarıldığını ve içinden gelen bir sesin 'al bunu evine götür' dediğini, bu nedenle heykeli alıp evine götürdüğünü" anlattığı kaydedildi.

Şüphelinin "gece vakti kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen, adet tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Gökmen T, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

- Olayın geçmişi

Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin heykeli, 13 Aralık 2018'de Kurbağalıdere Caddesi üzerinde, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi karşısındaki yerinden çalınmıştı.



Heykel, polis ekiplerinin çalışmasıyla Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bulunmuş, heykeli çaldığı belirlenen şüpheli Gökmen T. (30) ise gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Gökmen T, çıkarıldığı hakimlikçe "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanmıştı.



Yetkililere teslim edilen heykelin zarar gören kısımları onarıldıktan sonra Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önüne getirilen heykel, belediye ekipleri tarafından eski yerine konulmuştu.



