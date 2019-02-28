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"Avanak Avni" heykelinin çalınması davası

Karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin heykelini çaldığı iddiasıyla tutuklanan sanığın, 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi- Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi

28 Şubat 2019 Perşembe 13:45
"Avanak Avni" heykelinin çalınması davası

İSTANBUL (AA) - Karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni" heykelini Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden çaldığı iddia edilen sanığın 10 yıl 6 aya kadar hapis ceza istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökmen Turunç ile avukatı katıldı.

Sanık Turunç, duruşma salonuna alındıktan sonra mahkeme hakimine "Kıyafetlerim eski olduğu için sizden ve makamınızdan özür diliyorum." dedi.

Mahkeme Hakimi Ekrem Halıcı da, "Kıyfetlerinin eski olması önemli değil. Özür dilemene gerek yok." diye konuştu.

Sanık Turunç'un akıl sağlığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini belirten hakim Halıcı, kurumdan da 17 Haziran'a randevu verildiğini tutanağa yazdırdı.

Hakim Halıcı sanık Turunç'a, "Seni çıkarsam Adli Tıp'a gitmen gerekli. Kaçıp gitmezsin değil mi? Seni aradığımız zaman gel tamam mı? Gelmezsen kötü olacak zorla polisle geleceksin." dedi.

Sanık Turunç da, "Yemin ederim yapmam, gelirim efendim." şeklinde konuştu.

Söz verilen sanık Turunç'un avukatı ise, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Gökmen Turunç'un randevu tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek, ceza ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti amacıyla rapor aldırılmasına karar verdi.

Randevu tarihini dikkate alan mahkeme hakimi, bu nedenle sanığın tahliyesine hükmetti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gökmen Turunç'un, 13 Aralık 2018'de müşteki Fuat Kalyoncu'nun yetkilisi olduğu Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nin karşısındaki kaldırımda sergilenen "Avanak Avni" adlı heykeli bileklerinin üstünden keserek çaldığı ve ikametine götürdüğü anlatıldı.

İddianamede, yapılan araştırma sonucu çalınan heykelin Gökmen Turunç'un ikamet ettiği Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki bir evin giriş merdivenlerinin önünde ele geçirildiği belirtildi.

Turunç'un ifadesinde "heykel hoşuna gittiği için para kazanmak maksadıyla çaldığını" söylediği aktarılan iddianamede, hakimlik sorgusunda ise "heykeli gördüğünde heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip sarıldığını ve içinden gelen bir sesin 'al bunu evine götür' dediğini, bu nedenle heykeli alıp evine götürdüğünü" anlattığı kaydedildi.

İddianamede, Turunç'un "gece vakti kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen, adet tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:45
  1. "Avanak Avni" heykeli
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