0553 313 94 23

Avanak Avni heykelini çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa tahliye edildi

Avanak Avni heykelinin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve alıp evine götürdüğünü söyleyen sanık, yargılandığı davada tahliye edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Avanak Avni heykelini çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa tahliye edildi

Avanak Avni heykelinin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve alıp evine götürdüğünü söyleyen sanık, yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.

 

Karikatürist Oğuz Aral’ın ünlü karakteri Avanak Avni heykelini çaldığı iddiasıyla tutuklanan Gökmen Turunç’un, “nitelikli hırsızlık” suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökmen Turunç cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.

 

Duruşmada söz alan sanığın, "Kıyafetlerim eski olduğu için makamınızdan ve büyüklerimden özür diliyorum" demesi üzerine mahkeme hakimi, "Özür dilemene gerek yok" dedi.



Hakimle sanık arasında ilginç diyalog

 

Bunun üzerine hakimin, "Seni bırakırsam arandığında bulunabilecek misin?" diye sorması üzerine sanık, "Vallahi gelirim" diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Aradığımız zaman gelmezsen polise vereceğiz" dedi. Sanık Turunç ise, "Gelirim efendim" diye konuştu.



Tahliye edildi, akıl sağlığı tespit edilecek

 

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olup olmadığı hususunda rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İddianameden

 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gökmen T.’nin 13 Aralık 2018 tarihinde saat 03.00 sıralarında müşteki Fuat Kalyoncu’nun yetkilisi olduğu Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ne ait olan ‘Avanak Avni’ adli heykeli bileklerinin üstünden keserek çaldığı ve evine götürdüğü anlatılmıştı.



Savunması şaşırtmıştı

 

Şüphelinin ifadesinde, heykelin hoşuna gittiği için para kazanmak maksadıyla çaldığını söylediği belirtilmişti. Mahkeme sorgusunda ise, Avanak Avni heykelini gördüğünde heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve içinden gelen bir sesin ‘Al bunu evine götür’ dediğini, heykeli alıp evine götürdüğünü beyan ettiği vurgulanmıştı. Gökmen T.’nin ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’nün kodlarla fişlediği 3 eski polise 6’şar yıl hapis
    1. FETÖ’nün kodlarla fişlediği 3 eski..
    2. Binali Yıldırım, “Kanunsuz iş yapanı..
    3. Bozyazı’da sağlık personeline..
    4. Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker,..
    5. Alanya Köprübaşı yolu açıldı
    6. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    7. Tilki köyde tavuk bırakmadı
    8. TOSFED'de yeni başkan Eren Üçlertoprağı
    9. ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro..
    10. Antalya’da 2018 yılında kırılan turizm..
    11. Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının..
    12. TFF'de Demirören dönemi sona erdi
    13. Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış..
    14. Beşiktaş'tan Kayserispor'u imha planı
    15. Nevşehir Kalesinde define arayan 3..
    16. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    17. FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası
    18. Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçı..
    19. DÖSİAD’dan Bakü çıkarması
    20. Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a..
    21. Baba tartıştığı oğlunu göğsünden..
    22. 263 Madenci anısına tırmanış yapılacak
    23. AK Parti İl teşkilatı; "Unutmadık,..
    24. Turizm şoförlerine eğitim
    25. İmran Han, Erdoğan'ı arayacak
    26. 19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    27. Niğde’de üç kişi soba gazından..
    28. AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
    29. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    30. "Hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."