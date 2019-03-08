0553 313 94 23

Avan proje ve ön fizibilite raporu tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından, Kdz.

08 Mart 2019 Cuma 17:41
Avan proje ve ön fizibilite raporu tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından, Kdz. Ereğli ve yakın çevresindeki deniz ürünleri sektörüne yönelik ihtiyacın karşılaması için özel sektör girişimiyle yapılması planlanan Deniz Salyangozu İşleme, Depolama ve Alternatif Deniz Ürünlerine Yönelik Soğuk Hava Deposu hakkında, potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi ve yatırımların doğru yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan avan proje ve ön fizibilite raporu tamamlandı.


BAKKA’da yapılan proje kapanışı toplantısına, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve Genel Sekreteri Gündüz Acar, Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hasan Akçaalan ve Şube Müdürü Recep Küçük, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Ali Nezih Yılmaz, KOSGEB Zonguldak Müdürlüğünden Soner Kaynar, Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğünden Doğan Kale ve Ahu Deniz Can, Kdz.Ereğli Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdulkadir Çınar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ajans personelleri ve danışman firma temsilcileri katıldı.


Toplantıda; danışman firma temsilcisi tarafından proje kapsamında çalışmanın başından bugüne kadar yapılan çalışmalar, saha ziyaretleri, paydaş görüşmeleri ve analizler hakkında detaylı sunum yapıldı. Bu kapsamda, ilgili sektörlerdeki geçmiş ve güncel üretim, ihracat ve ithalat rakamları, birim fiyatlar, sektörde söz sahibi ülkeler, Türkiye’deki önemli aktörler hakkında bilgilendirmeler ve sektörün geleceği hakkındaki görüşler paylaşıldı ve değerlendirmeler yapıldı.


Ayrıca deniz salyangozuna ek olarak midye işleme faaliyetleri gerçekleşmesi durumunda da yatırım fizibilitesi hesaplamaları yapıldı ve bu durumun yatırımın geri dönüş süresini kısalttığı gözlemlendi.Ayrıca soğuk hava deposunda balık alınıp satılma yöntemiyle yapılacak işletme faaliyetleri de fizibilite hesaplarında dikkate alındı. Toplantıda, sektörün yurtdışı pazar durumu da değerlendirilirken, salyangoz işleme tesisinden üretilecek nihai ürünler için önemli bir pazar sıkıntısının yaşanmayacağı öngörüldü. Ayrıca en önemli pazarların İspanya, Fransa, İtalya ve Japonya gibi ülkeler olduğuna dikkat çekildi.


Toplantının son kısmında, katılımcıların fizibilite hakkında soru, görüş ve önerileri değerlendirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Şandan yeniden ASBİAD Başkanı
    1. Emre Şandan yeniden ASBİAD Başkanı
    2. GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze..
    3. Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim..
    4. Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir..
    5. Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli..
    6. Hastayken hangi durumda ücretli izine..
    7. Bahçeşehir Okulundan farklı 8 Mart..
    8. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    9. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    10. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    11. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    12. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    13. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    14. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    15. Liderin rakibi maça gelmedi
    16. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    17. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    18. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    19. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    20. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    21. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    22. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    23. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    24. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    25. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    26. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    27. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    28. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    29. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    30. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem