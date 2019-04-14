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Ava giden gençten 8 gündür haber alınamıyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde 8 gün önce ava giden ve bir daha haber alınmayan 21 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

14 Nisan 2019 Pazar 09:15
Ava giden gençten 8 gündür haber alınamıyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde 8 gün önce ava giden ve bir daha haber alınmayan 21 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.


Çaldıran’a bağlı Kalkandelen Mahallesi’nde yaşayan Ömer Topgaç (21) geçtiğimiz hafta sonu Pazar günü sabah saatlerinde ördek avı için Kaz Gölü’ne gitti. Akşam eve dönmeyen Topgaç’ın ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve 3 eğitilmiş detektör köpek ile arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor. Dalgıçlar da su altında arama çalışmaları yürütürken, su sıcaklığının eksi 2 ile 3derece olması çalışmaları zorlaştırıyor.


Bölgeye giderek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çaldıran Belediye Başkanı ŞefikEnsari, "Bir haftadır kaybolan gencimizin arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekibi tarafından devam ediyor. Derenin her bir tarafını karış karış Çaldıran halkıyla birlikte arıyorlar. Gencimiz ava giderken artık nasıl olmuşsa suya düşmüştür. İnşallah arama çalışmalarında bir netice alacağız. Biz de hem çalışmaları yerinde inceleyip görevlilerden bilgi almak hem de ailenin acısına destek olmak için buraya geldik" dedi.


Kayıp Ömer Topgaç’ın amcası Özcan Topgac ise, "Ömer kaybolduğu gün evden av tüfeğini alarak ördek avına çıktı. Bizim tahminimize göre dereye düşmüştür. Şu anda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Jandarma bütün ekipleri ile birlikte, AFAD bütün ekipleri ile birlikte çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 09:15
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