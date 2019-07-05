Av turizmi gelirleri köylülere hizmet olarak dönüyor

Adıyaman’da av turizmi kapsamında yaban keçisi avlanmasından elde edilecek olan gelirin 313 bin TL’si köylere aktarılacak.

2019-2020 Av turizmi kapsamında Adıyaman’da ki yaban keçileri sayılarak envanteri çıkarıldı. Envanteri çıkartılan yaban keçilerinin avlanma ihalesi Haziran ayı içerisinde yapıldı. İhale sonrasında Tut, Sincik ve Kahta bölgesinde avlanacak olan 9 yaban keçisinden 522 bin Tl gelir elde edilecek. Elde edilen gelirin 313 bin TL’si avlanmanın yapıldığı köylerin tüzel kişiliklerine aktarılacak. Bu yıl ihalesi yapılan 9 yaban keçisini yabancı avcıların avlayacağı öğrenildi. 2018-2019 av turizmi kapsamında 28 köye geçen yıl 337 bin TL aktarıldığı ifade edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, 01 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp 31 Mart 2020 tarihleri arasında avlanmanın gerçekleşeceğini belirterek, “Av sezonu içerisine kaçak avcılar konusunda özellikle bölge halkında büyük destekler bekliyoruz. Kaçak avcılığın önüne geçmek için vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Av turizmi hem kentin tanıtımına hem de ekonomik anlamda bir katkı sağlıyor. Özellikle yabancı avcılar Adıyaman’da ki av turizmine ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.