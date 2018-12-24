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Av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

24 Aralık 2018 Pazartesi 20:22
Av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu ileri sürülen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nif Mahallesi'nde arkadaşı F.G'nin tüfeğinin ateş alması sonucu başından vurulan Hilmi Işık (20), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İddiaya göre, ilçede dört gün önce F.G'nin sandalyeye dayadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu Hüseyin Işık başından vurulmuş, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan Işık, buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, F.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 20:22
  1. av tüfeği
  2. Fethiye
  3. kazara vurulma
  4. Muğla

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