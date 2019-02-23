Av tüfeğiyle oynarken parmağı koptu
Kırıkkale'de kuzenleriyle oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuğun kopan parmağı, 1 saatlik aramayla bulunarak hastaneye getirildi23 Şubat 2019 Cumartesi 22:08
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 11 yaşındaki çocuk, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'taki evlerinde H.Ö. (12), kuzenleri B.Ö. (11) ve D.Ö. (5) ile birlikte evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Bu sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar B.Ö'ye isabet etti.
Parmağından ve yüzünden yaralanan B.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. B.Ö'nün kopan parmağı, sağlık ekiplerince 1 saatlik aramanın ardından bulunarak hastaneye götürüldü.
B.Ö, ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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