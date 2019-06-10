Av tüfeği ile intihar etti Erzurum’un Tekman ilçesinde bunalıma giren şahıs intihar etti.

Erzurum’un Tekman ilçesinde bunalıma giren şahıs intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Ağakom Mahallesi’nde bunalıma giren M.C. av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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