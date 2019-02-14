Av tüfeği ateş alan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Bingöl’de balık tuttuğu sırada ağın takıldığı av tüfeğinin ateş alması sonucu bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Olay, Genç ilçesi Murat Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Korucusu Gökhan Karaca (30), balık tuttuğu sırada kendisine ait av tüfeğinin ağa takılarak ateş olması sonucu göğsünden yaralandı. Arkadaşları tarafından haber verilmesiyle hastaneye kaldırılıp ilk müdahalesi yapılan Karaca, Elazığ’a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili bilgi verenBingöl Valisi Kadir Ekinci, "Genç ilçesindeki demiryolunda görevli 30 yaşındaki Gökhan Karaca kardeşimiz, balık tuttuğu sırada kendi ağın av tüfeğine takılarak ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ’a sevkini yaptık ancak korucu kardeşimiz orada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü. Allah rahmet eylesin, milletimize başsağlığı diliyoruz. Rabbim güvenlik korucularımız, Mehmetçiğimiz ve tüm güvenlik görevlilerini kazadan korusun. Benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.