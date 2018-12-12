Av. Rasim Kuseyri’den açıklama

Gazetenizin 02 Aralık 2018 tarihli nüshasında yayınlanan “Firari İpek’in telefon trafiği deşifre oldu” başlıklı haber, müvekkilin kişilik haklarını ihlal etmektedir. Haber “gerçeklik” unsurunu da taşımamaktadır. Zira:

Müvekkille ilgili olarak “örgütün sözde yargı imamı olduğu belirtilen” ibaresi, tüm FETÖ yargılamalarının dosya içeriklerine aykırıdır. Yine müvekkilin yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 2017/34 Esas sayılı dosyasında ve dayanak iddianamede bu tür bir suçlama bulunmamaktadır.

Aynı şekilde FETÖ’nün “yüksek yargı yapılanmasına” dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2016/103606 soruşturma numaralı dosyada da müvekkile ilişkin bu tür bir niteleme veya suçlama bulunmamaktadır. Aksine, mezkûr dosyada ifade veren eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici’nin 3.01.2016, eski HSYK üyesi ve Yargıtay üyesi Kerim Tosun’un 12.10.2016 ve eski HSYK ve Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Özçelik’in 27.10.2016 tarihli ifadelerinde birbirlerini teyit eder şekilde Yargı’nın, Yargıtay’ın, Danıştay’ın, HSYK’nın meslekten ve sivil sözde imamları, hukuk daireleri sorumlusu, ceza daireleri sorumlusu, sohbet grupları ve sorumluları ve yargıda söz sahibi olan heyet ya da konsey üyeleri tek tek sayılmıştır.

Aynı dosyada ifade veren eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş’ın 9.12.2016 ve 12.12.2016 tarihli ve eski Danıştay üyesi Hamza Eyidermir’in 8.12.2016 tarihli ifadelerinde “sözde Danıştay yapılanmasını” da ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Nitekim etkin pişmanlık hükmünden yararlanan bu kişiler, yargı mercilerince serbest bırakılmıştır. Bu durum, ifadelerin uyumlu ve tatmin edici olduğunu ortaya koymaktadır.

Söz konusu birbirlerini teyit eder mahiyette ifadelere dayalı sözde “yargı sorumlularının” kim ya da kimler olduğu HSYK Başkanvekili Sayın Mehmet Yılmaz tarafından da basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Mezkûr ifadeler esas alınarak iddianameler hazırlanmış, bu suçlamalara o iddianamelerde yer verilmiş ve iddianameler Yargıtay 9. Ceza Dairesi Sayın Başkanlığınca kabul edilerek, yargılamalara başlanmıştır. Öyle ki bir kısım dosyalar, karar aşamasına gelmiş ve karar verilmiştir. Bu uzun yargılama safahatının hiçbir yerinde bu kabul edilemez suçlama ile anılmayan müvekkil, gazetenizde bu niteleme ile “haber”e konu edilmiştir. Ayrıca, müvekkil hakkında gerçek dışı olarak bu nitelendirmenin yapılması; gerçek sorumluların yargı mercilerinin gözünden kaçırılmasına ve son tahlilde belki de terör örgütünün üyelerini kamufle edilmesine yarayacaktır.

Haberin kaynağı olarak gösterilen Anadolu Ajansı’na da benzer yönde bir ihtarname ve açıklama gönderilmiştir.

Son olarak müvekkil muayyen bir dönem, haberde adı geçen kişinin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin bir kısım idari yargı davalarına bakmış olup, adı geçenle görüşmesi vekil-müvekkil ilişkisine dayalı olup bunun ötesinde bir anlam ifade etmemektedir. Saygılarımızla.

Mehmet Rasim KUSEYRİ

Vekili Av. Mehmet ÇÖLBEYİ

Not: Yukarıdaki açıklama, mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.