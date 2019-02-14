Av ile ilgili komisyon kararını verdi

Adıyaman İl Av Komisyonu üyeleri toplanarak 2019-2020 av dönemiyle ilgili kararları aldı.

Adıyaman’da ava açık ve kapalı alanları belirlemek, koruma altına alınan türler, Adıyaman’da avlanılması yasak olan türler ile avlanması belirli süre serbest olan türlerin seçimini yapmak, avına belirli süre izin verilen türlerin limitleri ile tür bazında avların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek için komisyon üyeleri toplandı.

Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut İlçelerinde ilçe av komisyon üyelerinin aldığı komisyon kararları il av komisyonunda görüşüldü.

Valilikte gerçekleşen toplantıda komisyon üyeleri ilçe ve il ile ilgili komisyon kararlarını son şekli verildi. Alınan kararlar Tarım ve OrmanBakanlığı Merkez Av Komisyonuna sunulacak ve Mayıs ayında Merkez Av Komisyonu kararları Resmi Gazetede ilanından sonra 2019-2020 av sezonunun açılacağı öğrenildi.

Av komisyonunun aldığı kararların Merkez Av Komisyonu kararından sonra açıklanacağı bildirildi.