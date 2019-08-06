Av. Güner: “Kadın kooperatifçiliği yaygınlaştırılmalı”

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şirin Güner, kadın kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, “Toplumda kadına yönelik algı değişirse kadına şiddetin önüne geçilebilir” dedi.

Av. Güner, merkez üyesi Av. Dilber Öktem ve Av. Tuğçe Akın ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayına katıldı. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması kapsamında, kadınların kooperatifleşme yoluyla güçlenmelerinin sağlanması amacıyla Kongre ve Sergi Sarayında geçekleştirilen çalıştayda, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri de kadınlarla ilgili çalışmalar yapan kurum ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek görüşlerini sundu.

Kadın Hakları Merkezi Başkanı Güner, kadınların üretimde, iş yaşamında aktif rol alabilmesi adına projenin önemli olduğunu belirterek, “Geleneksel ürünlerin üretimi ve pazarlanması alanında faaliyet gösteren kadın kooperatifçiliği, kadınlara ekonomik anlamda yarar sağlamanın yanı sıra sosyal statü kazandırması bakımından da önemlidir. Bu nedenle kadın kooperatifçiliği yaygınlaştırılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde, kadına yüklenen misyon değişmeli, kadın girişimci sayısı nicelik ve niteli bakımından artmalı, kadın girişimcilerin ufku açılmalı, kadınlarımız sahip oldukları gücün ve ekonomik özgürlüğün farkında olmalıdır. Toplumda kadına yönelik algı değiştiği takdirde, kadına yönelik her türlü şiddetin de önüne geçilebilecektir. Bu çalıştay sonucunun uygulamaya geçirilmesi için Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak üzerimize düşen görevi yapacağız” diye konuştu.