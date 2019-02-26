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Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde ‘haksız tahrik indirimi’ yapılmayacağını yasalaştırılmalı”

MERSİN (İHA) – Avukat Hibe Gökalp, kadın cinayetlerinde standart ceza uygulanması ve ‘haksız tahrik indirimi’ yapılmayacağının yasalaştırılması gerektiğini söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 10:36
Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde ‘haksız tahrik indirimi’ yapılmayacağını yasalaştırılmalı”

MERSİN (İHA) – Avukat Hibe Gökalp, kadın cinayetlerinde standart ceza uygulanması ve ‘haksız tahrik indirimi’ yapılmayacağının yasalaştırılması gerektiğini söyledi.


Gün geçtikçe artan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama yapan Av. Hibe Gökalp, ‘haksız tahrik indirimi’ ve pişmanlık yasalarının kadın cinayetlerini içermemesi gerektiğini belirtti. Gökalp, “Her gün işlenen yeni bir kadın cinayetiyle sarsılmaktan yorulmayan bir ülke haline geldik. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin faillerinin nasıl durdurulacağı sorusu tekrar gündemde. Bu süreçte cezalandırma sistemi çok önemli. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için en önemli nokta, suçu işlemeye teşvik eden nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Kadın cinayetlerine karşı mücadelede, davaları bir araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirdiğinizde ceza sizin en önemli talebiniz haline gelir. Yargı, katil ve avukatı işbirliğiyle kadının hayatı didik didik edilip, doğru yanlış tanıklarla, katilin beyanlarıyla adeta kadınlar yargılanıyor. Bunu engellemenin yolu da cezayı standartlaştırmak ve kadın cinayetlerinde ‘haksız tahrik indirimi’ yapılmayacağını yasalaştırmak olmalı. Kamuoyunda ‘kravat indirimi’ diye tanımlanan iyi hal indirimleri de sanıkların ‘pişmanım’ sözüne bakılarak verilmemeli” dedi.


Dünyada kadın cinayetlerine yönelik yayınlanan raporda, tüm dünyada kadın cinayetlerinin yüzde 34’ünün partnerler, yüzde 24’ünün diğer aile üyeleri, yüzde 42’sinin ise aile dışından kişiler tarafından işlendiğinin ortaya konduğunu kaydeden Gökalp, “Bu nedenle raporda çoğu bölgede evin kadınlar için en ölümcül yer olduğu belirtiliyor. Raporda, ekonomik olarak eşlerine bağlı olan kadınların, maruz kaldıkları tüm şiddete rağmen onlardan ayrılamadığı, tutuklanmalarına yol açabilecek şikayette bulunmaktan kaçındıkları belirtiliyor. Barınma, koruma, psikolojik ve adli yardım gibi özel destek hizmetlerinin geliştirilmesi, koordineli olarak, etkili bir şekilde yürütülmesi halinde şiddete maruz kalan kadınların içinde bulundukları ortamdan kurtarılabileceği ifade ediliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:36
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