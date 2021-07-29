AUZEF taban puanları 2021! 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri AUZEF 2 yıllık bölümleri 2021

AUZEF hangi bölümler var? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 taban puanları (AÖF) açıklandı mı? 2021 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınav sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM 2021 kılavuzunda YKS 2021 sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanacağı söylenmişti. ÖSYM yine sürpriz yaparak 2021 YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıkladı.

AUZEF sıralama 2021

AUZEF çocuk gelişimi sıralaması 624,72, AUZEF uluslararası ticaret ve lojistik 638,78, AUZEF sosyoloji sıralama 679,24. işte 638,78 sıralama ve 4 yıllık, 2 yıllık AUZEF bölümlerine ilişkin detaylar.

2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmadan sonra adaylar bu kez 2021 YKS tercih tarihini ile 2021 YKS en düşük taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını sorgular oldu. ÖSYM 2021 tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Peki AUZEF bölümleri 2021 neler? AUZEF bölümleri 2021 hangileri? İşte AUZEF 2021 lisans bölümleri, AUZEF önlisans bölümleri, AUZEF lisans tamamlama programları detayları.

AUZEF 2021 taban puanları 4 yıllık

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 taban puanları 4 yıllık

AUZEF taban puanları 2021 2 yıllık

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 taban puanları 2 yıllık

AUZEF 2021 lisans bölümleri

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ (YENİ)

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

AUZEF önlisans bölümleri 2021

ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

AUZEF lisans tamamlama programları

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET AUZEF bölüm ve taban puanları detayları için tıklayın