'AUZEF kendini yenilemeli'

Özellikle çalışanlar için çok ideal bir eğitim ve öğretim yöntemi olan açık öğretim ve uzaktan öğretim sisteminin, oldukça başarılı bir üniversite eğitim sistemi olduğunu biliyoruz. Hemen hemen her ülkede de benzerlerini gördüğümüz açık öğretim – uzaktan öğretim sistemleri ile milyonlarca öğrenci üniversite eğitimi ile buluşturulmakla kalmıyor, öğrencilere hayatlarının hemen her alanında ihtiyaçları olan eşsiz bilgiler veriliyor.

Ancak, İstanbul Üniversitesi AUZEF Fakültesinin ciddi anlamda eksiklikleri olduğunu görüyorum. Ders dokümanlarının yetersiz olması, güncel olmaması bir yana okutmanların sadece slaytları okuyup sözde online eğitim vermesi, gerçekten içler acısı bir durum. “Hocam, biz okuma biliyoruz, siz dersi anlatın” söyleyesimiz geliyor ama saygımızdan susuyoruz. Bu olumsuzluğu görmeyen veya görmezden gelen yönetim, öğrencileri ‘canlı derslere katılmaktan soğuttuklarını’, fark etmiyor. Ancak iş sınavlara gelince, dersi anlatamayıp sadece slaytları okuyan “bazı hocalar (işini düzgün yapan hocalarımızı tenzih ederim)”, bir anda panter kesiliyorlar. Okutman değil, okuyan ve sadece slayt okuyan hocalar, iş soru sormaya gelince ana ders notlarının aralarında gizli saklı kalmış, öğrenciye hayatının hiçbir alanında lazım olmayacak, dersin amacı dışında ne varsa, onu sormaya çalışıyorlar. Bilgiyi ölçme yönteminde sınav uygulanırken, ‘dersin ana hatlarından ve öğretilmek istenenden uzaklaşmamak gerek’, bunu bilmiyorlar mı? Elbette arada detaylar ve her konuya ait teorisyenler olacaktır ve bunlar sorulacaktır ama dersin amacından da uzaklaşmamak gerekir kanaatindeyim. Sınavda dersin ana hattından kopup, neredeyse bütün sorularda teorisyenleri veya onların kitaplarını sormak veya işin daha komiği Amerika’da yayınlanmış falanca kitabın yayın tarihini sormak, sanırım kimseye hiçbir şey kazandırmayacaktır.

Bir dönem Hindistan’da, öğrencilere logaritma cetvelinin önemini anlatarak, bunu öğrencilere zorla ezberlettiren o işgüzar öğretmenlerden ne farkınız kaldı? AUZEF yönetiminin bu durumu ciddiye alması ve ezber üzerine bir eğitim değil de öğrenme üzerine bir sistem yapılandırması, artık elzem bir duruma geldi. Sınav sisteminin ve bilgi ölçmenin öğrenme üzerine kurulması, ezberden uzaklaştırılmış bir sınav sistemine geçmeleri artık kaçınılmaz. İşin ilginç yanı ise sınav sonrasında öğrencilere soruları vermeyen, yayınlamayan ve yayınlanmasına dair yasak koyan AUZEF, sorulara itiraz için, öğrencilere bir süre veriyor. Aklımızda soru kalmıyor ki, soruya itiraz edelim, hocam. Şıklar mı yanlış, soru mu yanlış, hiçbir şeyi sınav sonrası göremiyoruz ve göremediğimiz için itiraz da edemiyoruz. Testlerdeki aşırı ezber ve isimlere yönelik soruları ise kontrol etmeniz kesinlikle mümkün olmuyor.

Dekan Levent Şahin’in öğrencilerle olan diyaloğunu ve halkla ilişkilerdeki başarısını görüyor ve tebrik ediyorum. Böylesi büyüklükteki bir fakülteyi çok başarılı yönettiğini de söylemem gerekiyor. Ancak, bahsettiğim sorunlarla acil olarak ilgilenilmeli ve öğrenci şikayetleri dikkate alınmalı. AUZEF öğrenci işlerine telefonla ulaşmanın çok zor olduğu, ulaşsanız bile personelin bilgi yetersizliği göze çarpan sorunlardan. Çözüm merkezine yapılan yazılı başvurular ise oldukça yavaş cevaplanıyor.

Hele ki bu pandemi döneminde yapılan bu ilk yüz yüze sınavlarda, Covid pozitif çıkanların, hasta olmayanlarla aynı okullarda sınava alınması, aynı kapılardan geçiş yapmaları akla mantığa sığar gibi bir durum değil. Nefes almakta dahi güçlük çeken bir hastayı yatağından kaldırıp sınava sokuyorsunuz, üstüne üstlük sağlam insanlarla birlikte...

Hasta sayısı 5 binlerde iken online yapılan sınavlar, hasta sayısı 20 binlerde iken sağlam ve covid pozitif öğrencilere aynı anda, ‘yüz yüze sınav sistemi’ uygulanıyor.

AUZEF yönetimi, bu sorunlara çözüm bulamıyorsa Rektörümüz Mahmut AK’ın, duruma el atması gerektiği kanaatindeyim. İstanbul Üniversitesi’ndeki en büyük öğrenci potansiyeli AUZEF’te olduğuna göre, yönetim tarafından sorunlar ivedilikle dikkate alınmalı ve çözüm üretilmeli. Aksi halde milyonlarca mezun verirsiniz, sınavlarda da bir şekilde konuları öğrencilere ezberlettirir ve geçirirsiniz. Ancak gerçek hayatta ve kariyer hayatında elinde hiçbir şey olmayan, zihni bomboş mezunlar vermiş olursunuz. Üniversite okumak sadece diploma almak değil, belirli bir bilgi ve kültür düzeyine ulaşmak ve okuduğu alanda yetkin, ciddi bir bilgi ve birikim sahibi olmak demektir.