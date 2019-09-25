AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır?
AUZEF kayıt yenileme süresi 23 Eylül 2019'da başladı. AUZEF öğrencileri AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. AUZEF kayıt yenileme işlemleri, AUZEF tarafından yayınlanan 2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu kapsamında yer aldı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? İşte ayrıntılar...25 Eylül 2019 Çarşamba 23:22
AUZEF kayıt yenileme süresi 23 Eylül 2019'da başladı. AUZEF öğrencileri AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. AUZEF kayıt yenileme işlemleri, AUZEF tarafından yayınlanan 2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu kapsamında yer aldı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? İşte ayrıntılar...
AUZEF 2019-2020 kayıt yenileme tarihleri ne zaman?
AUZEF kayıt yenileme işlemleri, 23 Eylül 2019 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılıyor.
AUZEF 2019-2020 kayıt yenileme nasıl yapılır?
AUZEF’te “Kayıt Yenileme” işlemleri ilgili öğretim yılının Güz ve Bahar Yarıyılı başlangıçlarında AUZEF e kayıtlı mevcut öğrenciler için gerçekleştirilir.
2019-2020 eğitim öğretim yılı yeni kayıtlı öğrenciler ders seçimi için herhangi bir işlem yapmayacaktır. Tüm öğrencilerimizin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir.
Eğitim-Öğretim başlangıç tarihi 07.10.2019 olup ilgili tarihten itibaren kaydını yenilemiş olan öğrenciler ders notlarına ulaşabilecektir.
AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır?
Kayıt yenileyecek öğrenciler 23.09.2019 – 27.09.2019 tarihleri arasında Halkbank ATM ve Şubelerinden referans numarası ile ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden Kredi Kartı ile ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir. Katkı payı/Öğrenim ücreti ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir. İlgili adımlar sonrası öğrencilerin kaydı yenilenecek ve ders seçimlerinin ardından öğrencilik Statüleri “Devamlı Öğrenci” olacaktır.
AUZEF 2019-2020 dersler ne zaman başlayacak?
AUZEF 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi başlangıcı 7 Ekim 2019 tarihidir.