AUZEF kayıt yenileme süresi 23 Eylül 2019'da başladı. AUZEF öğrencileri AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. AUZEF kayıt yenileme işlemleri, AUZEF tarafından yayınlanan 2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu kapsamında yer aldı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? İşte ayrıntılar...

AUZEF 2019-2020 kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri, 23 Eylül 2019 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılıyor.

AUZEF 2019-2020 kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF’te “Kayıt Yenileme” işlemleri ilgili öğretim yılının Güz ve Bahar Yarıyılı başlangıçlarında AUZEF e kayıtlı mevcut öğrenciler için gerçekleştirilir.

2019-2020 eğitim öğretim yılı yeni kayıtlı öğrenciler ders seçimi için herhangi bir işlem yapmayacaktır. Tüm öğrencilerimizin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir.

Eğitim-Öğretim başlangıç tarihi 07.10.2019 olup ilgili tarihten itibaren kaydını yenilemiş olan öğrenciler ders notlarına ulaşabilecektir.

AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır?

Kayıt yenileyecek öğrenciler 23.09.2019 – 27.09.2019 tarihleri arasında Halkbank ATM ve Şubelerinden referans numarası ile ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden Kredi Kartı ile ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir. Katkı payı/Öğrenim ücreti ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından otomatik seçilecektir. İlgili adımlar sonrası öğrencilerin kaydı yenilenecek ve ders seçimlerinin ardından öğrencilik Statüleri “Devamlı Öğrenci” olacaktır.

AUZEF 2019-2020 dersler ne zaman başlayacak?

AUZEF 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi başlangıcı 7 Ekim 2019 tarihidir.