AUZEF Ders ekle bırak işlemi nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ne bu sene kayıt yaptıran öğrenciler ve AUZEF'de kaydı bulunan ve öğrenimine devam edecek olan öğrenciler AUZEF kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Kayıt yenileme sürecinin ardından AUZEF bugün ders ekleme bırakma işlemlerinin başladığını duyurdu. Öğrenciler AUZEF ders ekleme bırakma işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. AUZEF ders ekleme bırakma işlemleri kimleri ilgilendiriyor? İşte ayrıntılar...

AUZEF Ders ekleme bırakma işlemi nasıl yapılır?

30 Eylül'de kayıt yenileme işlemini sonlandıran AUZEF öğrencileri şimdi ders ekleme bırakma işlemlerini yapacaklar. Ders seçme işlemlerini AUZEF otomatik sistemle gerçekleştiriyor ancak öğrenciler arzu ettikleri dersleri kredilerine uygun olarak değiştirebiliyorlar. İşte detaylar...

Ders ekleme bırakma işlemi nedir?

Yeni kayıt olmuş veya kaydını yenilemiş olan tüm öğrencilerimize ders seçimi işleminin gerçekleşmesinin ardından ders ekle bırak işlemleri süreci başlamış olur.

AUZEF Ders ekleme bırakma işlemi nasıl yapılır?

AKSİS sistemine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak Öğrenim Bilgileri sekmesinden Dönem Dersleri ve Sınavları butonuna tıklayarak bu dönem tarafınıza seçilmiş dersleri görebilirsiniz.

AUZEF DERS EKLE BIRAK İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrencilerin derslerini kontrol etmeleri ve eksik-fazla gördüğü dersleri çözüm merkezi (https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ ) üzerinden tarafımıza bildirmeleri gerekmektedir. Ders seçimi ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.

Kimler ders ekle bırak işlemi yapamaz?

AUZEF’e kayıt yaptırmış 1. sınıf öğrencileri ders bırakma işlemi yapamaz.