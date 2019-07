AUZEF 2019 üç ders sınavı ne zaman yapılacak? AUZEF üç ders sınavı başvuruları

AUZEF İstanbul Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İktisat Fakültesi örgün ve ikinci öğretim programlarından mezun olabilmek için en fazla 3 (Üç) başarısız ders için yapılan Mezuniyete Üç Ders Sınavı tarihi belli oldu. Mezun olabilmek için üç dersi vermesi gereken öğrenciler AUZEF üç ders sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabını merak ediyordu. İşte konuyla ilgili merak edilen ayrıntılar...

Üç ders sınavına kimler girebilir?

Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2017/2018 bahar yarıyılında kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. (Lisans öğrencileri 8. yarıyılı, ön lisans öğrencileri 4. yarı yılı tamamlamış olmalıdır.) Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir. DC, DD harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına başvuran öğrenciler, optiğe işaretleme yapmaması durumunda başarısız sayılacaktır. Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz. Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz. Mezuniyete üç ders sınavı; 29.09.2018 Cumartesi günü saat: 14:00’da, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Konya, Diyarbakır sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Halen cezaevinde/tutukevinde olup mezuniyete üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır. Bildirim merkezi üzerinden yapılan başvurularda sınava girmek istenilen merkez tercihinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Mezuniyete üç ders sınav giriş belgeleri ile ilgili bilgilendirme http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. 29 Eylül 2017 Tarihli ve 30195 sayılı Resmi Gazete'de İstanbul Üniverstesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştı. 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası “(9) Mezuniyete üç ders ve muafiyet sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, sadece mezuniyete üç ders veya muafiyet sınav notuna ve mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir.” şeklindeydi. Aynı Yönetmeliğin değiştirilen 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (ç) bendi şöyleydi: “Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, mezuniyete üç ders sınavı ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:” “ç) Mezuniyete üç ders sınavı: Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olması için en çok üç dersten başarısız durumda olan öğrenciler için dersin/derslerin yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için mezuniyete üç ders sınavına girilemez.”

AUZEF üç ders sınavı ne zaman?

Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler 7 Eylül 2019 tarihinde yapılacak sınava başvuru yapmadan girebilecektir. 7 Eylül 2019 tarihinde mezuniyete üç ders sınavına girecek öğrenciler tekrar sınav merkezi tercihi yapmayacak olup, 7 Eylül'de yapılacak olan sınava da aynı sınav merkezinde gireceklerdir. 7 Eylül 2019 Mezuniyete Üç Ders Sınav başvurusu reddedilen öğrencilerin tekrar başvuru hakkı yoktur. 7 Eylül 2019 tarihli Mezuniyete Üç Ders Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayınlandığında duyurulacaktır. Sınav Giriş Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle https://sinav.istanbul.edu.tr/ucdersSinav/ adresinden alabilirsiniz.