AUZEF 2019 Güz dönemi telafi sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Sonuçları

İstanbul Üniversitesi AUZEF’te eğitim gören öğrenciler belirtilen tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. AUZEF güz dönemi sınavlarının ardından geçme notunu alamayan öğrenciler, 16 Şubat ve 17 Şubat’ta bütünleme sınavlarına girdiler. AUZEF öğrencileri güz dönemi derslerini geçmek için son hakları olan bütünleme sınavlarının sonuçlarını merak ediyorlar. Peki AUZEF 2019 yılı güz dönemi bütünleme(telafi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AUZEF güz dönemi bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi telafi sınavları 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

16- 17 Şubat tarihlerinde yapılan AUZEF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili için henüz net bir tarih yok. Yakın zamanda sonuçların açıklanması bekleniyor. AUZEF soru ve cevaplarına http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenci numarası girilerek ulaşabiliniyor.

AUZEF'te geçme notu kaçtır?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kâğıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yılsonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır. Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir. Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60 Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60. Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.