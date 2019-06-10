‘AUTOFEST’ rüzgârı 41 Burda’da başlıyor

Kocaelilileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM,15-16 Haziran’da düzenlenecek Türkiye’nin en büyük açık hava otomobil festivali ‘AUTOFEST’ ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Kocaeli’nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, birbirinden özel otomobilleri ‘AUTOFEST’ te buluşturarak, ziyaretçilerine heyecan dolu anlar yaşatacak.

41 Burda AVM, 15 - 16 Haziran tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağı, Türkiye’nin en büyük açık hava otomobil festivali AUTOFEST ile görsel bir şölen yaşatacak. AUTOFEST; paha biçilemez klasik arabalardan, spor arabalara, ralli’den, off-road’a, drag’dan drift’e kadar otomobil dünyasını, tüm detayları ile ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

Ayrıca, ünlü drift pilotları Abbas Çimen ile Mert Gırgırlar’ın yanı sıra tuningcadde, mmpowergarage gibi sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken isimler de AUTOFEST’te yerini alacak.

JÖK ve EGM de AUTOFEST’te

JÖAK (Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı) AUTOFEST’te yerini alarak festival ziyaretçileri ile buluşacak ve kahraman Türk ordusundaki hizmetlerini de ziyaretçilerle paylaşacak.JÖAK’ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de,katılımcıları bilinçlendirmek için takla, kaza ve alkol simülatörleri ile festival alanında yer alacak.

Otomobil tutkunlarını bir araya getiren 41 Burda AVM, bu heyecanı birlikte yaşamak için tümziyaretçilerini AUTOFEST’e davet ediyor.