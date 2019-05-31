AutoFest rüzgarı 41 Burda’da başlıyor

16 Haziran’da 41 Burda AVM’de düzenlenecek.

İzmit’te bulunan 41 Burda AVM, birbirinden özel otomobilleri AutoFest’e buluşturarak, ziyaretçilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. 41 Burda AVM, 15-16 Haziran tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağı ve Türkiye’nin en büyük açık hava otomobil festivali AutoFest ile görsel bir şölen yaşatacak. AutoFest’te paha biçilemez klasik arabalardan, spor arabalara, ralliden, off-roada, dragdan drifte kadar otomobil dünyasının tüm detayları, ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Festivalde JÖAK (Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı) ekipleri de yerini alarak Türk ordusundaki hizmetlerini ziyaretçilerle paylaşacak.Festivalin bir diğer davetlisi olan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) teşkilatı da katılımcıları bilinçlendirmek için takla, kaza ve alkol simülatörleri ile festival alanında yer alacak.

Ünlü drift pilotları Abbas Çimen ile Mert Gırgırlar’ın yanı sıra Tuningcadde, Mmpowergarage gibi sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken isimlerin de yer alacağı AutoFest’te tüm Kocaeli halkının davet edildiği açıklandı.