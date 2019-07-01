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Auto Mechaton’un kazananı “Kartal Göz”

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gaziantep AB Bilgi Merkezi yürütücülüğünde, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu ve GETHAM iş birliğiyle düzenlenen “Auto Mechaton” etkinliğinin kazananı “Kartal Göz” projesi oldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
Auto Mechaton’un kazananı “Kartal Göz”

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gaziantep AB Bilgi Merkezi yürütücülüğünde, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu ve GETHAM iş birliğiyle düzenlenen “Auto Mechaton” etkinliğinin kazananı “Kartal Göz” projesi oldu.


Kazanan proje ve etkinlik hakkında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, gençleri hayal etmeye ve tasarlamaya teşvik eden bu gibi projelerin artarak devam etmesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:


“Bu organizasyonla gördük ki gençlerimize imkân sağlandığında birbirinden değerli fikirler ortaya çıkıyor. Her zaman “hayal edin” dedik. AutoMechaton etkinliği de 6 grubumuza hayal kurdurdu, kurulan hayalleri tasarıma dönüştürdü. Yarışmanın birincisi “Kartal Göz” projesi oldu fakat bu etkinliğin kaybedeni yok. Tüm gruplar kazandı, Gaziantep kazandı... Eminim ki böyle organizasyonlar çoğaldıkça, ülke geneline yayıldıkça gençliğimizin içindeki cevher çok daha kolay ortaya çıkacak.”


Etkinlik jürisinin kazanan projeyi seçmekte oldukça zorlandığını da belirten Acıoğlu, “Jürimizin oldukça hassas davranarak yaptığı puanlama sonucunda Kartal Göz projesi birinciliği elde etti. Gençlerimizin bu projesiyle araç içi, 360 derece görüş açılı kamera ile 24 saat gözlemlenecek. Sistem, oluşabilecek kaza ve hırsızlık gibi durumlarda sensörleri yardımıyla aktif hale gelerek kayda geçecek. Kartal Göz’ü emsallerinden ayıran en önemli özelliği ise 24 saat kayda hazır durumda olması ve kullanım kolaylığı” şeklinde konuştu.


TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Sarıca da, sonuç odaklı ve yenilikçi etkinliklere devam edeceklerini belirterek, “Gaziantep gençliğine yönelik özendirici ve girişimcilik ruhunu Gaziantep geneline yayacak organizasyonlara devam edeceğiz. Bu etkinliğin sonuçları bizler için çok olumlu ve sevindirici oldu. Etkinliğimize katılan tüm gruplara ve bizlere desteğini esirgemeyen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.


AutoMechaton’un kazananı “Kartal Göz” projesini tasarlayan grupta yer alan isimler şu şekilde:


"Ali Kurşun-Gaziantep Üniversitesi/Makine Mühendisliği, Alp Eren Dernalar-Gaziantep Üniversitesi/Endüstri Mühendisliği


Salih Kocamer-Gaziantep Üniversitesi/Mekatronik Programı, Ömer Sarı-Gaziantep Üniversitesi/Elektrik Elektronik Mühendisliği


Batuhan Aytaç-Gaziantep Üniversitesi/Makine Mühendisliği."

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:48
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