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AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından düzenlenen 1’inci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı’nın toplu ulaşım için geliştirdiği projeleri ‘Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri Ödülü’ne layık görüldü.

07 Mart 2019 Perşembe 13:08
AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından düzenlenen 1’inci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı’nın toplu ulaşım için geliştirdiği projeleri ‘Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri Ödülü’ne layık görüldü.


AUSDER tarafından 6-7 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 1’inci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde oluşturulan kategorilerde katılım sağlayan resmi ve özel kurumlar tarafından sunulan projeler, oluşturulan jüri üyelerince değerlendirmeye alındı. Jüri üyelerinin değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde başarılı bulunan projelere ‘’Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’’ başlığı altında çeşitli kategorilerde ödüller verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı’nın halen yürürlükte olan kartlı biniş sistemlerini güncel teknolojik hayata uyarlayacağı, QR Kodlu Mobil Ödeme Sistemi, Araç İçi Navigasyonlu Sürücü Paneli’’ ve ‘’Engelliler İçin Toplu Ulaşım Sistemini Kolaylaştıran Mobil Uygulamalar’’ başlıkları altındaki geliştirilmiş projelerine ‘Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri Ödülü’ verildi. Yapılan törende ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya ÖZAK, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın ellerinden aldı. Ödüle layık görülen projeler en yakın zamanda Kocaeli halkının hizmetine sunulacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:08
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